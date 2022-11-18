Сборная России провела первую тренировку в Узбекистане

Сборная России начала подготовку к товарищескому матчу против команды Узбекистана, сообщает пресс-служба РФС.

Утром в пятницу, 18 ноября, сборная России отправилась в аэропорт Душанбе и в полном составе вылетела в Ташкент. Вратарь Сергей Песьяков, который получил травму голеностопа в товарищеском матче против Таджикистана (0:0), также отправился с командой в столицу Узбекистана.

Днем команда разместилась в отеле. После обеда и отдыха футболисты приняли участие в теоретическом занятии и выехали на тренировку, которая завершилась двусторонним поединком на три четверти поля и серией ударов по воротам.

В субботу, 19 ноября, сборная России проведет предматчевую тренировку, а Валерий Карпин и игрок команды примут участие в традиционной пресс-конференции.

Матч Узбекистан — Россия пройдет в воскресенье, 20 ноября.