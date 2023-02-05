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Сегодня, 16:30

Титов: «Вернуть россиян на международную арену будет очень сложно»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену.

«Как только об этом заговорили, сразу же последовала реакция от Латвии, Литвы, Эстонии и Польши — они заявили, что нас надо отовсюду исключить. Думаю, вернуть россиян на международную арену будет очень сложно, если полмира будет за нас, а еще половина — против, как это было на Олимпийских играх 80-го года. Такого бы не хотелось, уж если договариваться, то надо решать все вопросы. Но, честно говоря, сегодня тяжело предположить, что все будут за возвращение России хотя бы на Олимпийские игры. Еврокубки, баскетбольная Евролига — там, мне кажется, вообще нет шансов», — цитирует Титова «Газета.Ru».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/05/19666819.shtml

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Егор Титов
0
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