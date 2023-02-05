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Сегодня, 15:31

Пименов считает, что Россию не стоит допускать на соревнования из соображений безопасности болельщиков

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов объяснил, почему не поддерживает возможное возвращение российских спортсменов на международные турниры.

«Верю ли я, что скоро с российского спорта могут снять санкции? Не верю. Кроме того, пока не закончится СВО, я бы тоже был противником того, чтобы нас допускали — из соображений безопасности болельщиков, которые поедут на международный турнир. Кто будет обеспечивать безопасность — европейские страны? Был прецедент с Израилем на Олимпийских играх, мы помним, как все закончилось. История бывает цикличной. Поэтому лучше перетерпеть.

Конечно, для футболистов это потеря времени. Для олимпийцев это вообще горе, согласен. Но мы живем в такое время. Надо поддержать их, открывать новые турниры внутри России. Но в Европу я бы пока сам не лез. А футболистам можно играть товарищеские игры с дружественными странами», — цитирует Пименова «Газета.Ru».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

 

 

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/05/19666069.shtml?updated

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Руслан Пименов
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