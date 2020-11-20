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Джикия: «Постоянный капитан сборной — не я, просто так сложилось»

10:15
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия — о своем капитанском статусе в национальной команде в ноябрьских матчах.

— Давайте проясним, — приводит пресс-служба «Спартака» слова Джикии. = Конечно, приятно, что Станислав Саламович доверил мне повязку, это большая ответственность. Но постоянный капитан сборной — не я. Просто так сложилось, что в последних матчах выполнял эти функции. В национальной команде есть много других достойных игроков, которые провели за нее больше матчей, чем я.

— И все-таки — в чем заключаются ваш статус лидера?

— Лучше спросить у ребят и тренеров. Надеюсь, они будут тепло обо мне отзываться, и никто не возмутится, что я ношу повязку в «Спартаке».

Джикия провел ноябрьские матчи сборной России в качестве капитана в связи с тем, что нападающий Артем Дзюба был выведен из состава национальной команды из-за появления в Сети скандального видео с его участием.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-11-20-georgiy_dzhikiya_mozhet_v_den_rozhdeniya_mne_doveryat_probit_shtrafnoy/

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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