Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия — о своем капитанском статусе в национальной команде в ноябрьских матчах.

— Давайте проясним, — приводит пресс-служба «Спартака» слова Джикии. = Конечно, приятно, что Станислав Саламович доверил мне повязку, это большая ответственность. Но постоянный капитан сборной — не я. Просто так сложилось, что в последних матчах выполнял эти функции. В национальной команде есть много других достойных игроков, которые провели за нее больше матчей, чем я.

— И все-таки — в чем заключаются ваш статус лидера?

— Лучше спросить у ребят и тренеров. Надеюсь, они будут тепло обо мне отзываться, и никто не возмутится, что я ношу повязку в «Спартаке».

Джикия провел ноябрьские матчи сборной России в качестве капитана в связи с тем, что нападающий Артем Дзюба был выведен из состава национальной команды из-за появления в Сети скандального видео с его участием.