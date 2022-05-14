Дюков сообщил, что следующий сбор национальной команды России запланирован на сентябрь

Президент РФС Александр Дюков рассказал о планах сборной России по футболу.

«Посоветовавшись с тренерским штабом национальной сборной, мы приняли решение не проводить в июне учебно-тренировочные сборы и дать возможность игрокам отдохнуть и восстановиться. В двух предыдущих сезонах, когда был сначала ковид, а потом чемпионат Европы, клубы и игроки не смогли полноценно использовать паузу. С учетом того, что официальных матчей в ближайшее время не будет, решили дать нашим сборникам возможность чуть больше отдохнуть», — сказал Дюков.

Также глава РФС добавил: «Но при этом сборная России продолжит свою работу под руководством Карпина, и следующие сборы национальной команды мы проведем в сентябре. Соответственно, мы будем договариваться о товарищеских матчах, у нас есть несколько идей, но сейчас я не готов назвать нашего возможного соперника».

2 мая исполком УЕФА отстранил Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне-2022/23, а также отклонил заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.