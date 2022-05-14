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Сегодня, 14:15

Дюков сообщил, что следующий сбор национальной команды России запланирован на сентябрь

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о планах сборной России по футболу.

«Посоветовавшись с тренерским штабом национальной сборной, мы приняли решение не проводить в июне учебно-тренировочные сборы и дать возможность игрокам отдохнуть и восстановиться. В двух предыдущих сезонах, когда был сначала ковид, а потом чемпионат Европы, клубы и игроки не смогли полноценно использовать паузу. С учетом того, что официальных матчей в ближайшее время не будет, решили дать нашим сборникам возможность чуть больше отдохнуть», — сказал Дюков.

Также глава РФС добавил: «Но при этом сборная России продолжит свою работу под руководством Карпина, и следующие сборы национальной команды мы проведем в сентябре. Соответственно, мы будем договариваться о товарищеских матчах, у нас есть несколько идей, но сейчас я не готов назвать нашего возможного соперника».

2 мая исполком УЕФА отстранил Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне-2022/23, а также отклонил заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Локомотив
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Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
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Челси
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ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
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Спартак
Зенит

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ТБ 2.5

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1.57
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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