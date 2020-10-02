Дюков дал оценку последним выступлениям сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвел итоги выступлений сборной России за последний год.

— Всех нас радуют успешные выступления сборной России, — заявил на Конференции РФС Дюков. — Команда отобралась на Чемпионат Европы и одержала 10 побед в 12 матчах в 2019 и 2020 году. В рейтинге ФИФА Сборная за 18 месяцев поднялась сразу на 18 позиций — до 32-го места. Успешно выступают и другие национальные команды. Так, молодёжная и женская сборные имеют хорошие шансы выйти на Чемпионат Европы.

Для подготовки ближайшего резерва и раннего отслеживания прогресса игроков мы сформировали 9 дополнительных национальных сборных, начиная с команд U14 в мужском и U15 в женском футболе.

Важно, что мы не просто формируем эти сборные, но и обеспечиваем их необходимым оборудованием, методической и административной поддержкой. В РФС для этой работы созданы новые подразделения (отдел селекции, научно-методический отдел и медико-биологическая служба).