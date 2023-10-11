Дьяков оценил шансы сборной России на победу в матче с Камеруном

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков рассказал, что думает о предстоящем товарищеском матче сборной России с командой Камеруна. Он оценил шансы россиян на победу.

«Шансы на победу тяжело оценивать, потому что давно сборная не играла с серьезным соперником, а ориентироваться на предыдущие результаты неправильно. Карпин экспериментировал и в сборную вызывал по 50 человек, поэтому в матче с Камеруном, я думаю, мы увидим основной состав сборной России, который есть на сегодняшний день. И это несмотря на то, что Карпин не вызывает возрастных футболистов, но это его видение, и отчасти он прав», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.