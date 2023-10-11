Игнатьев считает, что по итогам матча с Камеруном можно будет говорить об уровне сборной России

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, чего ждет от предстоящего матча национальной команды против Камеруна.

«Можно ли будет говорить о уровне сборной по итогам встречи? Конечно, в какой-то степени. Если мы на что-то претендуем или будем в дальнейшем претендовать, то эти команды для нас серьезный соперник. И добившись победы при хорошей игре, мы можем сказать, что у нас есть, чего нам не хватает. Или, наоборот, скажем, что у нас многого не хватает, какие пути выхода из этой ситуации? По играм, которые проводились ранее, мы пробежались и особых выводов не делали. Говорили, что здесь мы смотрим, здесь мы тренируемся. Тут не до конца собрали людей. Но здесь уже все по-другому», — сказал Игнатьев Metaratings.ru.