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Игнатьев считает, что по итогам матча с Камеруном можно будет говорить об уровне сборной России

Виктория Кравченко
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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, чего ждет от предстоящего матча национальной команды против Камеруна.

«Можно ли будет говорить о уровне сборной по итогам встречи? Конечно, в какой-то степени. Если мы на что-то претендуем или будем в дальнейшем претендовать, то эти команды для нас серьезный соперник. И добившись победы при хорошей игре, мы можем сказать, что у нас есть, чего нам не хватает. Или, наоборот, скажем, что у нас многого не хватает, какие пути выхода из этой ситуации? По играм, которые проводились ранее, мы пробежались и особых выводов не делали. Говорили, что здесь мы смотрим, здесь мы тренируемся. Тут не до конца собрали людей. Но здесь уже все по-другому», — сказал Игнатьев Metaratings.ru.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-po-itogam-matcha-s-kamerunom-mozhno-budet-govorit-ob-urovne-sbornoi-rossii-293702/
Владислав Игнатьев
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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