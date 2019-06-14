Дмитрий Баринов: "12 дней отпуска – это нормально"

Полузащитник сборной России и "Локомотива"​ Дмитрий Баринов в интервью "Известиям" признался, что у него нет проблем из-за короткого отпуска. Московский клуб уже на следующей неделе выходит из отпуска.

– "Локомотив" выходит из отпуска уже 18 июня. Вам дадут дополнительные дни отдыха в связи с тем, что вы находились в расположении сборной?

– У меня будет 12 дней отдыха. То есть те, кто был задействован в национальных командах, начнут подготовку немного позже.

– Этого хватит, чтобы перевести дух?

– А что поделать? Думаю, хватит.

– У вас в карьере такое впервые, чтобы сразу после окончания чемпионата начинался сбор национальной команды, затем небольшой отдых, и уже стартуют клубные сборы. Сумеете подойти в хорошей форме к новому сезону?

– Для меня такой график – это нормально. Всегда занимаюсь в отпуске, поддерживаю форму. В этом плане у меня никаких проблем не было и быть не должно. Наверное, даже хорошо, что такой маленький отпуск. Совсем скоро уже новый сезон, надо к нему хорошо подготовиться.

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