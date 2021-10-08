Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Украины.

«Спорт — это объединяющий фактор, — сказал Фетисов «СЭ». — Мы помним много подобных примеров. «Пинг-понговая дипломатия», например, когда Китай и США сыграли в пинг-понг. После этого начался контакт между государствами. Например, Олимпийские игры изначально объединяли всех людей на планете, которые погрязли в конфликтах. Есть много моментов».

Фетисов также пожелал удачи в организации товарищеского матча.

«Если федерации России и Украины сумеют договориться, то было бы здорово. Спорт был придуман, чтобы строить мосты и объединять людей. Надеюсь, что футбольная дипломатия повлияет на страны, которые находятся в конфликте. Надеюсь, что все произойдет. Желаю удачи в этом процессе, ибо подобная игра имеет место быть», — добавил Фетисов.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил идею провести товарищеский матч между сборными России и Украины. По его мнению, игру необходимо проводить на территории третьей страны.