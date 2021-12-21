Денис Черышев объяснил, почему ему хорошо играть с Дзюбой

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев в интервью «СЭ» рассказал о взаимодействиях с Артемом Дзюбой в национальной команде.

— При Черчесове я немножко изменил свой футбол, — сказал Черышев. — Раньше был зациклен только на фланге, а он несколько изменил мою позицию — сказал смещаться с мячом с фланга в центр и оставлять пространство крайнему защитнику. Когда он получает мяч — бегу в разрыв, в зону. Когда идет длинный пас на Дзюбу — я должен находиться рядом, чтобы сыграть второй мяч и попытаться пробить. Так получилось, что Артем скидывал много, так что не только голы были, но и нереализованные моменты. Это работало не только на чемпионате мира, но и после, в квалификации Евро-2020.