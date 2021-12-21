Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание Госдумы РФ штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России.

«Почему Госдума в это дело вмешивается? Этим должны заниматься хозяева команд. Знаю, что в хоккее ты получишь полную зарплату, только если отыграешь определенное количество игр. В футболе в Европе вроде так же: определенное количество игр ты должен отыграть в основном составе, а не сидеть на лавке. Не отыграл — значит, половина зарплаты. Наши сидят в запасе, теряют квалификацию, это естественно, потому что футболист все время должен быть в игре, быть на стреме. Может, и правильно, что Дума вмешалась, потому что это безобразие, что этого нет», — сказал Пономарев «СЭ».

Пономарев считает штрафы в сборной за неудовлетворительную игру абсолютно нормальной мотивацией.

«Хоть мы и говорим о сборной, но у нас, к примеру, штрафов в ЦСКА не было, мы получали все одинаковые зарплаты. Если кто напивался, обычно на сборах это происходило, их отправляли в войсковую часть на стажировку на месяц. Оттуда они начинали писать слезные письма: «Мы больше никогда так не будем». Приезжали шелковые. Но куда отправишь этих чертовых миллионеров? Если только на Канары они уедут. Даже не знал, что не существует штрафных санкций. Думал, что у нас, как и в странах запада, эта система, но мы опять пошли своим путем», — добавил Пономарев.

Ранее депутат Султан Хамзаев выступил с инициативой штрафовать игроков сборной за неудовлетворительные показатели.