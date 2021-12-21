Денис Черышев: «Знал, что я русский. Не считал себя вправе предавать свою страну»

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев в интервью «СЭ» объяснил, почему не мог начать играть за Испанию.

— Всегда хотел выступать за Россию. Может, разговоры на эту тему со стороны испанцев и велись, когда был помоложе, но не на очень серьезном уровне. И сам об этом никогда не думал, — говорит Черышев. — Знал, что я русский, и для меня играть за другую сборную — неправильно. Не считал себя вправе предавать свою страну.

— Думаете на русском или испанском?

— На русском.

— Тоже с какого-то времени?

— Нет, всегда.