Денис Черышев: "Черчесов верил, что мы должны дойти до финала на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов верил в то, что команда может дойти до финала на ЧМ-2018. Об этом заявил полузащитник команды Денис Черышев.

- Он до конца верил, что мы должны не только выйти из группы и хорошо сыграть, но и дойти до финала чемпионата мира. С каждым днем мы тоже начинали верить в это, - сказал футболист в эфире программы "КраСава". - Он действительно верил в это. Когда мы вышли из группы, он говорил нам, что это только начало. И мы сами поверили, что можем обыграть любого соперника. Мы как команда поверили в тренера, а он поверил в нас.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии.