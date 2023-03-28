Главный тренер сборной Казахстана не стал сравнивать свою команду с Россией

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью «СЭ» заявил, что ему было бы интересно сыграть против сборной России.

— Россия играла с Ираком после вашего матча с Данией. Удалось посмотреть эту встречу?

— К сожалению, нет. Сразу после матча было не до телевизора. (Улыбается.)

— А вы бы хотели провести товарищеский матч с Россией? Может быть, обсуждали такой вариант в федерации футбола Казахстана?

— Знаю, что в прошлом году все к этому и шло. Федерации контактировали, обсуждали такую игру. Но почему-то этот вариант отпал. Причин я не знаю.

— На бумаге ваша сборная по уровню сопоставима с Россией?

— Ой. Я не большой любитель прогнозов до игры. Никогда их не даю. Даже предпочитаю, когда мою команду не считают фаворитом. Психологически легче готовиться. Мне как-то спокойнее и комфортнее. Знаю, что в составе сборной России есть неординарные футболисты, большие игроки. Не так давно команда выступала на чемпионатах мира и Европы. Нам всегда интересно сыграть с такими соперниками.

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