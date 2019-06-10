Черчесова перед Кипром спросили об изменениях в составе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Кипром ответил на вопрос, планируется ли ротация состава.
– Не знаю такого слова, – отрезал Черчесов. – Есть конкретный матч. Есть игроки, кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже готов. У каждого свои сильные стороны – как у нас, так и у соперника.
Сегодняшний вечер нам покажет, медицина тоже свои заключения сделает. Надеюсь, все будут готовы и придется тогда поломать голову над составом. (Дмитрий Зеленов)
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