Черчесов вчера впервые надел маску

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что вчера впервые надел маску, чтобы соблюдать меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса.

— Руки я и раньше часто мыл, — сказал Черчесов в интервью каналу сборной России на Youtube. — Маску я вчера надел в первый раз, так как надо было выйти. В первый раз за 56 лет ее надел, но раз есть рекомендация, почему я ей должен пренебрегать? Естественно, тебя видят, а личный пример — это как метод воспитания.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте