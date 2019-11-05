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Черчесов рассказал, почему вызвал Фомина в сборную России

16:00
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о причинах вызова полузащитника «Уфы» Даниила Фомина в национальную команду. Россиянам предстоят отборочные матчи Евро-2020 с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

— Чем вас впечатлил Фомин из «Уфы»? И чье место он занял в заявке?

— Футболист молодежной сборной прошлого созыва. С первых туров играет за «Уфу». Несколько голов забил. Видел его на сборе в Австрии. Решили его посмотреть. Осталось два сбора, ноябрьский и мартовский. Посмотрим его. На каждом сборе есть игроки, кого хотим посмотреть. В этот раз это Фомин и Жемалетдинов. А что касается вашего вопроса, то вы, наверное, имеете в виду, почему не вызвали Ахметова. Сегодня у него такая же ситуация, как у Соболева. На прошлом сборе не показал себя должным образом, в чемпионате тоже. (Дмитрий Зеленов)

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