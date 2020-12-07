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Черчесов рассказал о смене поколений в сборной Хорватии

21:35
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о сборной Хорватии. Россияне сыграют в группе Н отборочного турнира ЧМ-2022 с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

«Хорватия? Влашич определяет лицо ЦСКА, это понятно, — сказал Черчесов в эфире на Youtube-канале сборной России. — Мы его видим каждую неделю. В любой сборной после таких триумфов идет спад, есть смена поколений. Нас это тоже касается, кстати. Хорватия — стабильная футбольная страна, у них стабильно вырастают таланты. Насколько они станут командой — это вопрос. Перед нами тоже стоит задача делать команду».

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Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/world/2022/online/zherebevka-chempionata-mira-2022-onlayn-7-dekabrya-2020-s-kem-sygraet-rossiya-soperniki-rossii-1735679/

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