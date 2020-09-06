Черчесов одержал 20-ю победу на посту главного тренера сборной России. До Хиддинка осталось две

Победа над Венгрией во втором туре Лиги наций стала для Станислава Черчесова 20-й на посту главного тренера сборной России.

57-летний специалист третьим добрался до этой отметки. Чаще выигрывали только Олег Романцев (36 раз) и Гус Хиддинк (22 раза).

По проценту набранных очков во главе сборной Черчесов (53,49%) поднялся на седьмое место, обойдя Бориса Игнатьева, Георгия Ярцева, Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого. По этому показателю также лидирует Романцев, под чьим руководством команда набрала 67,78% очков. (Кирилл Бурдаков)

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