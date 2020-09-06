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Черчесов одержал 20-ю победу на посту главного тренера сборной России. До Хиддинка осталось две

21:08
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Победа над Венгрией во втором туре Лиги наций стала для Станислава Черчесова 20-й на посту главного тренера сборной России.

57-летний специалист третьим добрался до этой отметки. Чаще выигрывали только Олег Романцев (36 раз) и Гус Хиддинк (22 раза).

По проценту набранных очков во главе сборной Черчесов (53,49%) поднялся на седьмое место, обойдя Бориса Игнатьева, Георгия Ярцева, Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого. По этому показателю также лидирует Романцев, под чьим руководством команда набрала 67,78% очков. (Кирилл Бурдаков)

Тренеры сборной России по футболу

Тренер

Годы

И

В

Н

П

М

О

% очков

Олег Романцев

1994-1996, 1999-2002

60

36

14

10

120-50

122

67,78

Гус Хиддинк

2006-2010

39

22

7

10

66-39

73

62,39

Станислав Черчесов

2016-н.в.

43

20

9

14

85-55

69

53,49

Фабио Капелло

2012-2015

33

17

11

5

56-22

62

62,63

Павел Садырин

1992-1994

23

12

6

5

40-23

42

60,87

Дик Адвокат

2010-2012

24

12

8

4

32-13

44

61,11

Георгий Ярцев

2003-2005

19

8

6

5

32-27

30

52,63

Борис Игнатьев

1996-1998

20

8

8

4

30-17

32

53,33

Леонид Слуцкий

2015-2016

13

6

2

5

23-17

20

51,28

Валерий Газзаев

2002-2003

9

4

2

3

18-14

14

51,85

Юрий Семин

2005

7

3

4

0

12-4

13

61,90

Александр Бородюк

2006

2

0

1

1

0-1

1

16,67

Анатолий Бышовец

1998

6

0

0

6

5-14

0

0,00

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