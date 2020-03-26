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Черчесов оценил моральное состояние Дениса Черышева

18:40
Станислав Черчесов и Денис Черышев (на переднем плане). Фото Александр Федоров., "СЭ"
Станислав Черчесов и Денис Черышев (на переднем плане). Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил моральное состояние полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, в клубе которого коронавирусом заболели сразу несколько футболистов.

— В каком моральном состоянии обнаружили Черышева, у которого несколько партнеров по «Валенсии» заразились коронавирусом?

— Разговаривал с ним по видеосвязи. Состояние у Дениса нормальное! По-моему, абсолютно спокоен. Тренируется. Его даже ругали за пробежку, показанную в Instagram.

— Вы не ругаете?

— Я всегда за своих игроков. А если у меня к ним возникают какие-то вопросы, то предпочитаю обсуждать их наедине, а не через прессу. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте здесь

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