Черчесов — о подготовке к матчу с Турцией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчу Лиги наций против Турции.
— Мы смотрели игры с сербами и с венграми. Вчера тренерский штаб посмотрел игру с немцами. Сегодня команде покажем моменты. В каждой команде бывают и перестановки в плане игроков. Турки по сравнению с сентябрем в более хороших кондициях находятся — чемпионат у них стартовал. (Наталья Юрина)
Матч Россия — Турция состоится в воскресенье, 11 октября. Начало — в 21.45.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.