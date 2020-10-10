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Черчесов — о подготовке к матчу с Турцией

13:36

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчу Лиги наций против Турции.

— Мы смотрели игры с сербами и с венграми. Вчера тренерский штаб посмотрел игру с немцами. Сегодня команде покажем моменты. В каждой команде бывают и перестановки в плане игроков. Турки по сравнению с сентябрем в более хороших кондициях находятся — чемпионат у них стартовал. (Наталья Юрина)

Матч Россия — Турция состоится в воскресенье, 11 октября. Начало — в 21.45.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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