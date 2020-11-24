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Черчесов о Гильерме: «Бывают такие дни, когда ничего не получается»

19:10
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил замену Маринату Гильерме в перерыве матча Лиги наций против Сербии (0:5). Вместо него на поле вышел Сослан Джанаев.

«Бывают такие дни, когда ничего не получается, — сказал Черчесов в эфире канала «Матч ТВ». — Замена была правильным решением. Мы дали ему отдохнуть. Жалею ли я о своих словах? Если вратарь не выручил, то он не выручил. Я же не сказал, что он ошибся. Это наш вратарский сленг».

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