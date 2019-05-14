Черчесов надеется, что ЧМ-2018 послужит для Смолова хорошим опытом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что вызвал в расширенный состав национальной команды оптимальное количество нападающих на матчи отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

55-летний специалист беспокоится за психологическое состояние форварда "Локомотива" Федора Смолова. Ранее появлялась информация, что 29-летний футболист может перейти в "Фортуну".

– Надо быть объективным: все же мы практически всегда играем с одним нападающим. Перебор нам не нужен. Смолов в последнем матче "Локомотива" забил. В прессе пишут, что им интересуется то ли "Фортуна", то ли нет. Это не может не настораживать. Мы проходили с ним это во время чемпионата мира, когда было непонятно, остается он в "Краснодаре" или уходит. Сейчас похожая ситуация – останется он в "Локо" или уйдет? Мы должны правильно оценить его психологическое состояние, что бы не повторилось то, что было на чемпионате мира. Надеюсь, что он приедет полностью готовым и сконцентрированным и опыт, который был во время чемпионата мира, поможет ему быть более спокойным и рассудительным. (Илья Андреев)

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