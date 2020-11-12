Черчесов: «Дзюба? Это имеет отношение к футболу? Следующий вопрос»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Молдавией (0:0) ушел от ответа на вопрос о нападающем Артеме Дзюбе. Капитан национальной команды не был вызван на этот сбор из-за скандала с интимным видео.

— Дзюбы не хватало?

— Это к футболу имеет отношение? По моему — нет. Следующий вопрос. (Константин Алексеев)