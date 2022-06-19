Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:10

Нигматуллин — о Губерниеве: «Есть категория людей, которая все делает ради хайпа»

Нигматуллин прокомментировал выступления нападающего Кокорина в «Фиорентине»
Владислав Флегонтов
,  
Данил Алешин
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» выступления российского нападающего Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине».

Руслан Нигматуллин. Голод в Африке, нелюбовь к Италии и переезд из России в США. Интервью Руслана Нигматуллина

— Губерниев недавно заявил следующее: «Кокорин просрал свою карьеру и стал уголовником». Согласитесь с таким заявлением?

— У меня нет никакого желания комментировать слова людей, которые не имеют никакого отношения к спортивной журналистике, кроме того, что пытаются только хайповать на футболе. Есть категория людей, которая делает все ради хайпа. Даже сейчас, обсуждая его, мы делаем ему дополнительную рекламу. О Губерниеве я не готов говорить.

Если говорить о Кокорине, то это большое разочарование в российском футболе. Я помню, как он блистал в молодежке «Локомотива». Всегда считался талантливым — было ощущение, что вот-вот выстрелит! Так в итоге его карьера и прошла...

Александр Кокорин
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК Фиорентина
Дмитрий Губерниев
2
1
Читайте также
Водная диета: польза и вред
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руслан Нигматуллин — о шоу «Звезды в Африке»: «Был адский голод!»

Нигматуллин — об отношениях: «Иногда измены идут на пользу»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости