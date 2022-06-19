Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, который сейчас является диджеем, ответил в интервью «СЭ» на претензию, что у него несерьезная профессия.

— Многие футболисты теряются, когда заканчивают карьеру. За счет чего вы этого избежали?

— Это к вопросу о самопожертвовании ради профессии. В футболе это было моей движущей силой, а после я перенес этот же принцип и на музыку. Я же занимался музыкой еще до футбола — в школе ходил на классическую гитару. Тогда спорт меня перетянул, но потом я вернулся.

Знаю, что хейтеры относятся ко мне снисходительно: мол, диджей — это какая-то несерьезная профессия. Но за несерьезную профессию не будут платить по 400-500 тысяч рублей за полтора часа выступления в России. Так что подобные разговоры — не от большого ума.