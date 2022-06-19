Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал в интервью «СЭ» об опыте участия в шоу «Звезды в Африке».

— Недавно вы участвовали в шоу «Звезды в Африке».

— Признаюсь честно, первый сезон я не смотрел и мало себе представлял, что это такое. Мне поступило предложение: сказали, что будет формат а-ля «Последний герой». И я сразу же отказался, потому что покидать зону комфорта не хотелось.

Потом ко мне обратились снова. Плюс я поговорил со Славой Малафеевым, который участвовал в первом сезоне и всячески рекомендовал попробовать свои силы. Но я все равно сомневался...

Спустя пару недель я еще раз все обдумал. Тем более организаторы были очень настойчивы. В итоге взвесил все за и против и все же решился.

— В Африке вы сдружились с Аленой Водонаевой.

— Да, у нас были две коалиции в лагере: ребята постарше и помладше. С Аленой мы тепло общались — у нас даже остался чат в WhatsApp. Еще я подружился с Олегом Верещагиным! Кстати, он большой болельщик «Локомотива», поэтому мы просто не могли не сойтись.

— Многие писали, что на самом деле вы жили чуть ли не в отеле.

— Было обидно все это слушать. Мол, это постанова, мы не голодали... Скажу так: за десять дней съемок я лишь дважды полноценно поужинал. Остальное время был адский голод! В такие моменты переосмысливаешь отношение к еде — она начинала сниться. Я все мечтал, что приеду в Майами и буду лепить пельмени. Домой вернулся ужасно высохшим.

— Не жалеете, что согласились?

— Ни в коем случае! Я бы еще раз поучаствовал. Единственное, о чем я жалею, — это то, что я вылетел так рано. При том что для меня прохождение заданий не являлось невыполнимой задачей. Я мог проявить себя гораздо ярче.