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Сергей Дмитриев: «Матчи с Таджикистаном и Узбекистаном станут лакмусовой бумажкой для тренерского штаба»

Мария Гусева
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной СССР Сергей Дмитриев поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей национальной команды.

— Конечно, сборная должна собираться и играть. Для Карпина — это проверка новых футболистов: не в клубах за ними смотреть, а непосредственно в деле. Ну и самая тяжелая тренировка — это игра, поэтому надо дать возможность этим новым ребятам сыграть 90 минут. Мы в прошлый раз говорили — вот, Киргизия, Киргизия... А Киргизия взяла и дала нам бой.

— Таджикистан тоже даст?

— Думаю, да, и Таджикистан, и, тем более, Узбекистан. И эти матчи станут лакмусовой бумажкой для тренерского штаба.

— Даже с учетом того, что обе они — товарищеские?

— Конечно, каждый же хочет показать себя. Тот же Пиняев выйдет и будет биться в два раза сильнее, чем за свой клуб. Будет доказывать, что не зря его пригласили. И это будет делать каждый, кого вызвали в сборную. Так что с удовольствием посмотрю обе предстоящие игры.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте с командой Узбекистана.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-dmitriev-matchi-s-tadzhikistanom-i-uzbekistanom-stanut-lakmusovoj-bumazhkoj-dlya-karpina/
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