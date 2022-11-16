Карпин: «Вызвать Дзюбу в сборную? Откуда, с пляжа?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, будет ли он вызывать в национальную команду нападающего Артема Дзюбу.

— Дзюбу будете вызывать? — вопрос Карпину.

— Откуда? С пляжа? — ответил Карпин.

Артем Дзюба делит звание лучшего бомбардира сборной России вместе с Александром Кержаковым, оба футболиста забили по 30 мячей за национальную команду.

В начале ноября Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступал с августа нынешнего года. 34-летний россиянин не вызывался в сборную с момента прихода в нее Валерия Карпина в июле 2021 года.