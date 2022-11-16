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Карпин: «Вызвать Дзюбу в сборную? Откуда, с пляжа?»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, будет ли он вызывать в национальную команду нападающего Артема Дзюбу.

— Дзюбу будете вызывать? — вопрос Карпину.

— Откуда? С пляжа? — ответил Карпин.

Артем Дзюба делит звание лучшего бомбардира сборной России вместе с Александром Кержаковым, оба футболиста забили по 30 мячей за национальную команду.

В начале ноября Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступал с августа нынешнего года. 34-летний россиянин не вызывался в сборную с момента прихода в нее Валерия Карпина в июле 2021 года.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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