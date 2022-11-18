Жене Карпина стыдно за российских болельщиков после матча с Таджикистаном

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья отреагировала на комментарии болельщиков в соцсетях после матча национальной команды с Таджикистаном (0:0).

«Почитала комментарии про вчерашнюю игру. Стараюсь этого не делать, но в поезде было время, увы. Как же мне стыдно за наших болельщиков (не всех, конечно) не потому, что поливают наших ребят, к этому у меня уже иммунитет. Мне стыдно и неловко читать, какими словами называют, как принижают, да просто оскорбляют соперников. Страну, которая согласилась сыграть, которая так тепло приняла. Хотя бы за это придержать? Спорт — это и про уважение соперника», — написала Карпина в соцсетях.

20 ноября сборная России проведет в гостях товарищеский матч против сборной Узбекистана.