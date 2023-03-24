Стипиди: «Где турнир «Переправа», откуда появился Жирков?»

Футбольный функционер Павел Стипиди рассказал о проблемах российского футбола после ничейного результата товарищеского матча национальной команды с Ираном.

«Результат 1:1 с Ираном нормальный для этой сборной. Я не буду ее критиковать. Не надо уподобляться ущербным людям, которые находятся сегодня не у дел и поливают всех вокруг грязью. Все у нас будет хорошо, если мы окстимся и начнем развивать наш футбол. Где турниры «Кожаный мяч» и «Переправа»? Куда они делись, почему их уничтожили? Откуда появился Юра Жирков, вы знаете? Он играл в «Спартаке» из Тамбова и приехал мальчишкой в Краснодар на «Переправу». И тогда Павел Александрович Стипиди в хорошем смысле слова дрался и боролся за Жиркова с Александром Борисовичем Молдовановым, который руководил «Краснодаром-2000» и дружил с Евгением Ленноровичем Гинером. Я договаривался, чтобы Жирков перешел в саратовский «Сокол», но его забрали в ЦСКА. Мальчишка уехал в Москву и стал там очень приличным футболистом. Нужно возвращать советскую систему во всем российском футболе. У нас сейчас никак не могут найти специалистов, которые будет руководить судейским корпусом. Ну как такое возможно?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.