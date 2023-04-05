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Бушманов назвал логичным решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Бушманов высказался о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызывает в национальную команду форварда «Локомотива» Артема Дзюбу, несмотря на его высокую результативность.

«Это решение логично и понятно. Пока сборная играет только товарищеские матчи и нет понимания того, когда будут официальные игры, нелогично вызывать возрастных игроков. Наверное, не все и готовы приезжать в сборную. В этом плане все понятно и логично», — цитирует Бушманова «Газета.Ru».

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа национальная команда сыграла с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/05/20140189.shtml?updated
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Евгений Бушманов
Сборная России по футболу
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