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Сычев выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев оценил возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я просто чуть глубже окунулся в ситуацию, убрал эмоции. Я не понаслышке знаком с азиатским футболом, побывал в разных странах и знаю уровень детско-юношеского и взрослого футбола. Роста там не будет, только больше проблем. Там очень сложно с футболом в плане понимания качественного роста, качественной конкуренции, проведения матчей.
Это настолько глубокий предмет, что прежде чем голословно говорить, что мы туда пойдем, нужно в это погрузиться — не поверхностно, а именно глубоко. Тогда ни для кого не будет секретом, что нам туда не надо — иначе это будет шаг назад. Нам нужно играть матчи, надо, чтобы юношеские сборные проводили международные встречи с теми соперниками, которые сейчас возможны», — цитирует Сычева «Газета.Ru».

Российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой в турнирах ФИФА и УЕФА до следующего уведомления. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов завяил, что на ближайшем исполкоме не будет рассматриваться вопрос о переходе организации в Азиатскую конфедерацию.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/04/20133019.shtml
Дмитрий Сычев
Футбол
РФС
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