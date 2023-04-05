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Сегодня, 18:25

В РФС отреагировали на заявление Чеферина

Микеле Антонов
Корреспондент
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В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» о словах главы УЕФА Александра Чеферина о допуске российских клубов и сборной до международных соревнований.

«РФС, УЕФА и ФИФА продолжают контакты в рамках рабочей группы для формирования дорожной карты по возвращению российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Сложность решения этой задачи очевидна. Переговоры продолжаются. Как только будут приняты конкретные решения и определены дальнейшие шаги, об этом будет официально объявлено», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Ранее Чеферин выступил с заявлением по поводу допуска российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Президент организации высказал мнение, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в этом вопросе.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

РФС
Александер Чеферин
УЕФА
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