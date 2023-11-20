Булыкин объяснил, почему нельзя делать выводы по разгромной победе России над Кубой

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, почему после разгромной победы национальной команды над Кубой (8:0) не стоит делать никаких выводов.

«Соперник не того уровня, чтобы делать какие-то выводы, но хорошо сыграли, показали хорошую игру, порадовали болельщиков. Это молодцы. Как футболисты, так и тренерский штаб. Выделять какого-то одного игрока не буду, выделю всю команду», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).