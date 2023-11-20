Мостовой прокомментировал победу сборной России над командой Кубы

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу сборной России над командой Кубы (8:0).

«Разгромная победа прогнозировалась, но я думал, что будет 5:0. О силе соперника говорить я даже не хочу, потому что мне стало неинтересно смотреть матч после счета 3:0. Впрочем, для многих ребят эта игра запомнится, ведь счет получился очень крупным, а для некоторых футболистов забитые мячи стали дебютными в составе сборной. Радует, что сыграли в Волгограде, поскольку после ЧМ-18 осталось много качественных стадионов, которые ждут матчей сборной России», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).