Член исполкома РФС Гершкович — о создании рабочей группы: «Это нужно для того, чтобы остаться в Европе»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович в комментарии для «СЭ» высказался о решении создать рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

«Сейчас идет работа над тем, кто войдет в рабочую группу. В ближайшее время РФС объявит, кто в нее войдет. Было заявлено, что группа будет состоять из представителей ФИФА, УЕФА, МОК, министерства спорта и РФС. Мне не предлагали войти в рабочую группу. Эта группа создана именно для того, чтобы найти пути остаться в Европе и продолжить выступления на международной арене», — сказал Гершкович «СЭ».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под его эгидой, соблюдая санкции.