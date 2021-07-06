Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Боярский высказался о кандидатуре Виллаш-Боаша на пост главного тренера сборной России

12:40
Андре Виллаш-Боаш. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Андре Виллаш-Боаш. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» возможное назначение Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера сборной России. Ранее об этом сообщал «РБ-Спорт».

«Меня не впечатляет эта кандидатура. Мы довольно хорошо его знаем, поэтому никаких особых восторгов по поводу него у меня нет. Думаю, никто и не испытывал. Не самый лучший кандидат», — сказал Боярский «СЭ»,

Португалец Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга специалист выигрывал чемпионат России-2014/15, а также становился обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка-2015 страны.

Последним клубом Виллаш-Боаша был «Марсель», который он покинул в феврале 2021-го.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора Владислав Флегонтов все материалы автора

Опрос

проголосовало: 274473
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Италия — Испания: прогноз Александра Мостового на матч полуфинала Евро-2020
Братья Емельяненко на турнире в Дагестане: Хабиб не отходил от Федора, а финал получился договорным
Перед четвертым матчем серии «Монреаль» — «Тампа» почтили память погибшего Кивлениекса
Ибрагимович опубликовал фотографию с Роналдо: «Просто представьте себе»
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости