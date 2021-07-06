Боярский высказался о кандидатуре Виллаш-Боаша на пост главного тренера сборной России

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» возможное назначение Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера сборной России. Ранее об этом сообщал «РБ-Спорт».

«Меня не впечатляет эта кандидатура. Мы довольно хорошо его знаем, поэтому никаких особых восторгов по поводу него у меня нет. Думаю, никто и не испытывал. Не самый лучший кандидат», — сказал Боярский «СЭ»,

Португалец Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга специалист выигрывал чемпионат России-2014/15, а также становился обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка-2015 страны.

Последним клубом Виллаш-Боаша был «Марсель», который он покинул в феврале 2021-го.