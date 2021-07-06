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Семин предложил Бердыеву возглавить сборную России

13:50
Курбан Бердыев и Юрий Семин. Фото Алексей Иванов, -
Курбан Бердыев и Юрий Семин. Фото Алексей Иванов, -
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о том, кто должен возглавить национальную команду.

«Я за то, чтобы наш специалист возглавлял Россию, так как это делает Шевченко на Украине. И у него есть результат. У нас было достаточно много иностранных специалистов, но движения вперед не происходило. Я за то, чтобы именно российский специалист возглавлял национальную команду. Есть Бердыев, например. Нужно, чтобы игроки понимали тренера на своем родном языке», — сказал Семин «СЭ»

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером. С «Рубином» он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Российскую сборную возглавляет Станислав Черчесов. Под его руководством на Евро-2020 команда заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.

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