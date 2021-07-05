Ринат Билялетдинов оценил возможность назначения Тедеско на пост главного тренера сборной России

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном назначении немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.

«Тедеско понял менталитет, но не заработал авторитет для игроков сборной, — приводит слова Билялетдинова «Газета.Ru». — Тут и возраст, и тот факт, что больше года он в России не задержался. У нас либо резко возносят до небес, либо сильно опускают на землю. Давайте Карреру вспомним. Или давайте про Черчесова поговорим, который вчера был нашим всем, хотя обыграл на контратаках только Саудовскую Аравию и Египет, а стал ничем.

Здесь вопрос к тем людям, которые будут принимать решение. Будет ли этот иностранец лучше Черчесова? Чем? России нужно отобраться на чемпионат мира, нам сейчас нужны резкие перемены или стабильность? Если есть уверенность, что с новым тренером мы попадем в Катар — давайте менять. Нет такой уверенности, значит Черчесов должен доработать с командой отборочный цикл».

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и попала в квалификацию Лиги чемпионов.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы по футболу. 2 июля главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что не намерен подавать в отставку.