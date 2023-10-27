Борис Игнатьев — об отборе на ЧМ-1998: «То, что перестал вызывать в сборную Мостового и Карпина после Кипра, — моя ошибка»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил отборочный цикл ЧМ-1998, во время которого перестал вызывать в национальную команду Александра Мостового и Валерия Карпина после ничьей на Кипре (1:1).

— Как вы сейчас оцениваете свое решение больше не вызывать в сборную Александра Мостового и Валерия Карпина после ничьей на Кипре в 1997-м? И вообще, это вы решили или Вячеслав Колосков?

- Колосков там вообще ни при чем. Он мог посоветовать — но ни в коем случае не надавить. Вячеслав Иванович — тонкий и профессиональный человек. А решение после Кипра не вызывать Мостового с Карпиным было моей ошибочной реакцией на то, что они сделали в этой игре. Ну, не забил Саша киприотам — так это же футбол! Да, может, в тот день у них не было должной концентрации. Но реакция на это тренера Игнатьева была завышена неадекватно.