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27 октября, 10:15

Борис Игнатьев: «Далек от мысли, что Хиддинк — такая уж величина по сравнению с тем же Романцевым»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Гус Хиддинк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью обозревателю «СЭ» поделился мнением, почему на Евро-2008 сборная России сыграла лучше, чем в 1990-е, когда у нее было более талантливое поколение.

— В 1990-е у России была масса игроков в ведущих чемпионатах, но сборная ничего не добилась. В 2008-м и 2018-м — всего по одному легионеру, и команда Хиддинка взяла бронзу Евро, а Черчесова — вышла в четвертьфинал ЧМ. Как это понять?

— Парадокс есть. Наверное, долю вины за то, что не получилось в 90-е, надо взять на себя нашему тренерскому сообществу. Упущения были. Но уж больно много тогда было скептиков среди самих игроков. Они давали понять, что у нас в условном Манчестере и воздух другой, а что это тут по сравнению с условным Миланом за тренировки... А уж бутсы-то, бутсы! Совсем не было понимания, что отсюда ты вышел, вырос и поехал в ведущие лиги мира — и теперь, будь добр, что-нибудь верни. Не деньгами, а страстью. Вместо этого велись постоянные разговоры о качестве футболок, обуви и т. д. Это уводило в сторону, было поиском путей для отступления.

А во времена команды Аршавина Хиддинк сделал так, что у тренера появился авторитет, с которым не пререкался никто. Причем я далек от мысли, что Гус — такая большая величина по сравнению, допустим, с Романцевым. Просто голландцу удалось создать атмосферу, которая позволила игрокам верно расставлять акценты, сосредоточиться на созидании.

— Помню, как вы публично извинились перед Хиддинком после Евро, сказав по поводу прежней критики в его адрес: «Я с тем Игнатьевым абсолютно не согласен». В чем вы ошибались?

— Когда я работал за рубежом, то считал, что нужен не только и не столько как тренер конкретной команды, а как человек, который формирует развитие футбола в стране. Думал, что должен читать там лекции, оставить что-то после себя. Год отработал — отдай все конспекты, чтобы они могли по ним учиться. И полагал, что по этому пути должны идти все тренеры сборных, приезжающие за рубеж.

Но я ошибался. Все-таки Россия не Китай, не Саудовская Аравия, не ОАЭ. У нас нужен продукт конкретной команды. Хиддинк его дал. Потом я уже понял, что у него другая задача. А до того на одном из совещаний сказал: мол, вы уедете, а что нашему футболу останется? Вы собирали тренеров, рассказывали им, как надо тренировать, как нет? Но был в этом не прав.

Борис Игнатьев. «Встретились в Аргентине с Агуэро, он хотел перейти в «Динамо». Экс-тренер сборной России раскрыл неизвестные детали громких историй 90-х

Олег Романцев
Футбол
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
Гус Хиддинк
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