Более 27 тысяч человек подписали петицию с требованием вернуть Дзюбу в сборную России

На онлайн-платформе Change.org появилась петиция с требованием вернуть форварда «Зенита» Артема Дзюбу в состав сборной России.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

На момент написании новости петицию подписало более 27 тысяч человек.

«В связи с появлением в сети Интернет видеоролика, на котором футболист, участник сборной России по футболу Дзюба Артем совершает над собой действия сексуального характера, главным тренером сборной России по футболу Черчесовым С.С. принято решение не вызывать Дзюбу в команду на ноябрьские сборы в 2020 году.

На видео футболист не совершает никаких действий, которые могли бы носить аморальный характер или иметь иную негативную окраску. Его действия с точки зрения психики, этики и закона являются нормальными. Неоднозначным является сам факт появления видео в Интернете.

Отказ вызвать Дзюбу в сборную России по футболу в связи с тем, что кто-то в противоправных целях опубликовал в Интернете его личное видео, считаю необоснованным и несправедливым.

В этой связи призываю главного тренера сборной России по футболу Черчесова изменить свое решение и позволить Дзюбе выступить в качестве капитана команды на всех оставшихся спортивных сборах 2020 года», — говорится в тексте петиции.