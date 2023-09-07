Самедов рассказал, чего ждет от матча России с Катаром

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что сборная Катара будет хорошим соперником для российской команды.

«Хорошо, что сборная вообще с кем-то сыграет, хорошо, что собралась. В любом случае это хороший соперник и участник чемпионата мира, мы давно не играли. И для одной, и для другой сборной это будет хороший спарринг», — цитирует Самедова ТАСС.

12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».