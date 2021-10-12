Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов заявил, что остался доволен игрой сборной России против Словении.

«Выиграли, и хорошо. Шесть очков не пахнут. От Словакии эта игра отличалась тем, что чуть больше получалось прессинговать. Словения со многими моментами в нашем прессинге не справлялась. У нас было пять-шесть хороших отборов, также во втором тайме создали немало опасных выходов», — цитирует Билялетдинов «РЕН ТВ».

Победу нашей сборной Билялетдинов описал фразой «Игра забудется, три очка останется», добавив, что все решится в заключительном матче группы, который пройдет в Хорватии.

Напомним, сборная России по футболу обыграла Словению в матче отбора на чемпионат мира-2022 и вышла на первую строчку в группе Н. Победные голы принесли защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.