Карпин поздравил Симоняна с 95-летием
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поздравил Никиту Симоняна с 95-летием
12 октября, 00:48
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поздравил с днем рождения Никиту Симоняна. Легендарному советскому футболисту 12 октября исполняется 95 лет.
«Здоровья и долгих лет. Прожить еще как минимум столько же», — сказал Карпин.
Симонян — шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе красно-белых — и как игрок, и как тренер.
Он забил за «Спартак» 160 мячей и по сей день остается лучшим бомбардиром в истории клуба.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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