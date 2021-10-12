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Карпин поздравил Симоняна с 95-летием

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поздравил Никиту Симоняна с 95-летием
12 октября, 00:48
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поздравил с днем рождения Никиту Симоняна. Легендарному советскому футболисту 12 октября исполняется 95 лет.

«Здоровья и долгих лет. Прожить еще как минимум столько же», — сказал Карпин.

Симонян — шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе красно-белых — и как игрок, и как тренер.

Он забил за «Спартак» 160 мячей и по сей день остается лучшим бомбардиром в истории клуба.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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