Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной Росии от Дании (1:4) в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020.

«Эмоций никаких. Какая это игра? Почему не взяли Гильерме? Потому что он не дал результат? Зато сейчас есть хороший результат. После матча с Бельгией я понял, что ничего нам не светит. Этот результат показывает состояние нашего футбола. Нужно очищать его от бандитов, жуликов и тех людей, которые набивают свой карман. Команды сливаются. Боюсь, что следующей командой будет мой «Локомотив», — сказал Баринов «СЭ».

Также Баринов оценил работу главного тренера сборной Станислава Черчесова.

«Справился ли Черчесов со своей работой? Конечно! Посмотрите, какое место мы заняли в группе. Позади нас никого! Считайте, что он справился», — добавил Баринов.

Россия заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии, и Дании.