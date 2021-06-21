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Украинский журналист Франков: «Если Данию прорвет, то России мало не покажется»

16:43
Денис Черышев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Черышев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный украинский журналист Артем Франков поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группы B сборной России против Дании на Евро-2020 по футболу.

«Посмотрите, в каких клубах играют футболисты сборной Дании, а в каких футболисты сборной России. Я бы смело ставил на Данию. Россия по уровню мастерства уступает Дании. Главная проблема датчан — плохая реализация. Если их прорвет на голы, то России мало не покажется. Непонятно, как Россия сможет выдержать стартовый шторм датчан. Если будут пропускать такие же голы, как с бельгийцами, то шансов нет», — сказал Франков «СЭ».

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, в Копенгагене. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Команда Станислава Черчесова с тремя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице. Дания — 0 баллов и четвертое место.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи