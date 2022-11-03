Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

3 ноября, 23:43

Кавазашвили: «Не надо удивляться, что Карпин вызвал восемь спартаковцев. Так и должно быть»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал включение восьми спартаковских футболистов в расширенный список сборной России на матч с Таджикистаном.

В список команды попали: Александр Селихов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Антон Зиньковский и Александр Соболев.

«В СССР сборная комплектовалась из игроков «Спартака», киевского «Динамо», тбилисского «Динамо». Из ЦСКА и «Локомотива» было меньше игроков. Всегда из этих команд брали примерно по семь человек. Данные клубы лидировали в чемпионате и играли очень сильно.

Не надо удивляться, что Карпин вызвал восемь спартаковцев. Так и должно быть, но у Валерия Георгиевича есть проблема. В СССР играли очень сильные футболисты, а в нынешней РПЛ не очень сильные игроки. Карпин хочет игровые моменты довести до совершенства, за счет взаимопонимания игроков в своих клубах», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Расширенный состав сборной России был объявлен в четверг, 3 ноября. В список попали 37 футболистов.

Сборная России проведет товарищеский матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-ne-nado-udivlyat-sya-chto-karpin-vy-zval-8-spartakovtsev-tak-i-dolzhno-by-t/
Анзор Кавазашвили
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Спортсмен раскаялся в употреблении наркотиков и донес на себя сам: «Совершил ошибку»
Сборная в Таджикистане, интервью Божовича и «Ростов» — «Динамо». Рабинер — о хайлайтах недели
Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам
ВС России уничтожили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР
ЕС изучит возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Представитель Тюкавина отреагировал на непопадание форварда в расширенный состав сборной России
В «Ахмате» назвали авансом попадание Садулаева в расширенный состав сборной России
От Пиняева до Сычевого: новые имена в сборной России
Сборная России назвала расширенный состав на игру с Таджикистаном: подробности
Осинькин: «Прогресс Пиняева очевиден, тренеры сборной не могли не обратить на него внимание»
Защитник «Ростова» Мелехин о попадании в расширенный состав сборной России: «Пока не понял, что произошло»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спасибо за все, легенда». Сборная России вспомнила, как Пике привез пенальти в 1/8 финала ЧМ-2018
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости