Кавазашвили: «Не надо удивляться, что Карпин вызвал восемь спартаковцев. Так и должно быть»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал включение восьми спартаковских футболистов в расширенный список сборной России на матч с Таджикистаном.

В список команды попали: Александр Селихов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Антон Зиньковский и Александр Соболев.

«В СССР сборная комплектовалась из игроков «Спартака», киевского «Динамо», тбилисского «Динамо». Из ЦСКА и «Локомотива» было меньше игроков. Всегда из этих команд брали примерно по семь человек. Данные клубы лидировали в чемпионате и играли очень сильно.

Не надо удивляться, что Карпин вызвал восемь спартаковцев. Так и должно быть, но у Валерия Георгиевича есть проблема. В СССР играли очень сильные футболисты, а в нынешней РПЛ не очень сильные игроки. Карпин хочет игровые моменты довести до совершенства, за счет взаимопонимания игроков в своих клубах», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Расширенный состав сборной России был объявлен в четверг, 3 ноября. В список попали 37 футболистов.

Сборная России проведет товарищеский матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе.